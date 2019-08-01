Школы Калмыкии готовы принять учеников

3819 первоклассников впервые сядут за парту 1 сентября. Приемка школ республики прошла своевременно. Об этом сообщили сегодня в ходе заседания президиума Правительства.



Особое внимание было уделено вопросам комплексной безопасности образовательных организаций. В текущем году на эти цели предусмотрено более 11 миллионов рублей. Кнопками тревожной сигнализации обеспечено 319 объектов. В 90 процентах случаев отсутствуют турникеты.



В связи с этим было закуплено 37 единиц металлодетекторов. Системы видеонаблюдения до сих пор не установлены в ряде школ Октябрьского, Сарпинского, Черноземельского, Юстинского и Ики- Бурульского РМО, а также в двух колледжах Элисты. В детских садах Малодербетовского района видеокамер вообще нет. На заседании подвели и итоги диспансеризации. Так, за полгода медосмотр прошли более 24 тысяч человек. 64 процента обследуемых нуждались в стационарном лечении. 3819 первоклассников впервые сядут за парту 1 сентября. Приемка школ республики прошла своевременно. Об этом сообщили сегодня в ходе заседания президиума Правительства.Особое внимание было уделено вопросам комплексной безопасности образовательных организаций. В текущем году на эти цели предусмотрено более 11 миллионов рублей. Кнопками тревожной сигнализации обеспечено 319 объектов. В 90 процентах случаев отсутствуют турникеты.В связи с этим было закуплено 37 единиц металлодетекторов. Системы видеонаблюдения до сих пор не установлены в ряде школ Октябрьского, Сарпинского, Черноземельского, Юстинского и Ики- Бурульского РМО, а также в двух колледжах Элисты. В детских садах Малодербетовского района видеокамер вообще нет. На заседании подвели и итоги диспансеризации. Так, за полгода медосмотр прошли более 24 тысяч человек. 64 процента обследуемых нуждались в стационарном лечении.



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