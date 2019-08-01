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Вчера, 18:34

В Калмыкии прошла проверка помещений для голосования


70 процентов помещений для голосования проверили на предмет обеспечения резервными источниками питания и электроснабжения. Нет серьезных нарушений и в системе обеспечения пожарной безопасности.

Доложили об этом специалисты Главного Управления МЧС России по Калмыкии на заседании республиканской комиссии по предупреждению ЧС и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В повестку дня также были внесены вопросы о подготовке сил и средств территориальной системы ЧС к работе в зимний период.



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