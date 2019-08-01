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Вчера, 18:28

В Калмыкии ограничено движение тяжеловесного автотранспорта


В Калмыкии в связи с жаркой погодой ограничено движение тяжеловесных транспортных средств. Согласно приказу федерального дорожного агентства «Каспий» на автодорогах федерального значения при температуре воздуха свыше 32 градусов тяжеловесный автотранспорт обязан перемещаться только в ночные и утренние часы с 22.00 до 10.00.

Но зачастую водители большегрузов не соблюдают данное требование. Какие меры предпринимаются, чтобы остановить поток перегруженных фур по раскалённому дорожному полотну.

Калмыкия - транзитный регион. По дорогам как федерального, так и регионального значения ежедневно проезжают сотни большегрузов, поясняет директор филиала управления дорожного хозяйства «Каспий» Фазыл Утебалиев. И зачастую многие из них настолько переполнены, что превышают норму по тоннажу в несколько раз. А при температуре воздуха свыше тридцати двух градусов, под колёсами тяжеловесов тает асфальт.

Повышение осевой нагрузки автотранспорта, приводит к разрушению асфальтобетонного полотна, образованию колеи и трещин. Ежегодно на устранение эти дефектов расходуются немалые средства. В этом году управление приведет в Калмыкии в нормативное состояние свыше двухсот километров федеральных трасс.

Например, на сданном в эксплуатацию в декабре 2018 года участке трассы Р-215 - Астрахань - Махачкала от бесконечно курсирующих фур, грузовиков и самосвалов уже появились колеи. Из-за несоблюдения водителями действующих правил ограничений в летний период, новые автодороги моментально превращаются в аварийные.

На территории степного региона в период превышения температурных норм, сотрудники госавтоинспекции на постах проводят профилактические беседы, напоминая грузоперевозчикам о необходимости соблюдения ограничений.

Чтобы сохранить дороги регулярно проводятся совместные рейды с участием ГИБДД, Ространснадзора и федерального дорожного агентства «Каспий». Речь идет об автомобильном транспорте, превышающем предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленных правилами перевозок грузов.

Уже скоро на региональных дорогах будут оборудованы площадки для установки передвижного весового контроля и автоматических стационарных постов. А для водителей большегрузов планируется обустройство мест для стоянки на период ограничения, с санитарно-гигиеническими помещениями и беседками для отдыха.



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