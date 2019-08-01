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Вчера, 18:19

В Калмыкию придет жара


Сегодня в управлении МЧС сообщили, что в ближайшие двое суток до 23 августа на территории восточной части республики ожидается очень высокая температура воздуха до 42 градусов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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