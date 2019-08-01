В Калмыкию придет жара

Сегодня в управлении МЧС сообщили, что в ближайшие двое суток до 23 августа на территории восточной части республики ожидается очень высокая температура воздуха до 42 градусов. Сегодня в управлении МЧС сообщили, что в ближайшие двое суток до 23 августа на территории восточной части республики ожидается очень высокая температура воздуха до 42 градусов.



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