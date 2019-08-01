Пожилым родителям студентов установлена надбавка к пенсии

Пенсионеры, чьи дети являются студентами, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии . С заявлением в ПФР могут обратиться сразу оба родителя.



Размер надбавки составит одну треть от суммы фиксированной выплаты, которая в этом году установлена в размере 5334 рубля 19 копеек. Итоговая сумма увеличится до 7112 рублей 25 копеек.



Напомним, пожилым родителям студентов государство обеспечивает дополнительную материальную поддержку на время обучения ребенка в вузе или колледже в очной форме. Возраст учащегося – не старше 23 лет. Пенсионеры, чьи дети являются студентами, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты. С заявлением в ПФР могут обратиться сразу оба родителя.Размер надбавки составит одну треть от суммы фиксированной выплаты, которая в этом году установлена в размере 5334 рубля 19 копеек. Итоговая сумма увеличится до 7112 рублей 25 копеек.Напомним, пожилым родителям студентов государство обеспечивает дополнительную материальную поддержку на время обучения ребенка в вузе или колледже в очной форме. Возраст учащегося – не старше 23 лет.



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