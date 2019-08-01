ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:45

Пожилым родителям студентов установлена надбавка к пенсии


Пенсионеры, чьи дети являются студентами, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты 
к страховой пенсии
. С заявлением в ПФР могут обратиться сразу оба родителя.

Размер надбавки составит одну треть от суммы фиксированной выплаты, которая в этом году установлена в размере 5334 рубля 19 копеек. Итоговая сумма увеличится до 7112 рублей 25 копеек.

Напомним, пожилым родителям студентов государство обеспечивает дополнительную материальную поддержку на время обучения ребенка в вузе или колледже в очной форме. Возраст учащегося – не старше 23 лет.



Другие новости по теме:

  • Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5 процента
  • Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы
  • В 2018-м году размер декретного пособия увеличится
  • Пенсионеры в ожидании повышенной февральской выплаты
  • Более 19 000 работающих пенсионеров Калмыкии получат повышенные выплаты
  • В августе ПФР произведет корректировку страховых пенсий работающих пенсионеров
  • Апрель - время индексации социальных выплат
  • В 2014 году прожиточный минимум для неработающих пенсионеров Калмыкии составит 6053 рубля
  • В апреле жители Калмыкии получат пенсии и ЕДВ в увеличенном размере
  • Калмыцкие пенсионеры могут получить выплаты по накопительной системе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34