В ресбольнице откроется центр амбулаторной онкологической помощи

О реализации национального проекта в сфере здравоохранения в Калмыкии рассказал глава профильного ведомства Юрий Кикенов. В эти дни проводятся торги, работы по закупке высококлассного оборудования, медикаментов.



Совсем скоро в республиканской больнице имени Жемчуева откроется центр амбулаторной онкологической помощи, где можно пройти бесплатно диагностику для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Это рак предстательной железы, шейки матки, прямой кишки. При поддержке руководителя республики медучреждение обеспечено современным оборудованием.



Кроме того, начнет работу центр микрохирургии глаза, где можно пройти обследование бесплатно по полису ОМС. По словам Кикенова, сейчас также производится монтаж нового рентгеновского аппарата в ресбольнице. Проводятся конкурсные процедуры по оборудованию модульных фельдшерско-акушерских пунктов. О реализации национального проекта в сфере здравоохранения в Калмыкии рассказал глава профильного ведомства Юрий Кикенов. В эти дни проводятся торги, работы по закупке высококлассного оборудования, медикаментов.Совсем скоро в республиканской больнице имени Жемчуева откроется центр амбулаторной онкологической помощи, где можно пройти бесплатно диагностику для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Это рак предстательной железы, шейки матки, прямой кишки. При поддержке руководителя республики медучреждение обеспечено современным оборудованием.Кроме того, начнет работу центр микрохирургии глаза, где можно пройти обследование бесплатно по полису ОМС. По словам Кикенова, сейчас также производится монтаж нового рентгеновского аппарата в ресбольнице. Проводятся конкурсные процедуры по оборудованию модульных фельдшерско-акушерских пунктов.



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