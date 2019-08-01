Названы символы Калмыкии

Названы главные символы Калмыкии. Так, тройку лучших возглавил обитатель калмыцких степей – реликтовый сайгак. На втором месте – джомба – национальный чай.



Не остался без внимания и памятник природы Лотос. Всего же в списке значились десять символов. Они были предложены местными историками и краеведами. По словам активистов ОНФ результаты голосования будут направлены в региональные органы исполнительной власти для использования их при разработке проектов брендирования территорий. Названы главные символы Калмыкии. Так, тройку лучших возглавил обитатель калмыцких степей – реликтовый сайгак. На втором месте – джомба – национальный чай.Не остался без внимания и памятник природы Лотос. Всего же в списке значились десять символов. Они были предложены местными историками и краеведами. По словам активистов ОНФ результаты голосования будут направлены в региональные органы исполнительной власти для использования их при разработке проектов брендирования территорий.



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