В Элисте стартовала августовская конференция учителей

Сегодня учительское сообщество Калмыкии проводит традиционную августовскую конференцию. Более трехсот делегатов обсуждают совершенствование системы в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Участие в форуме принимают руководитель республики Бату Хасиков и заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения России Сергей Пилипенко.



Панельные дискуссии касаются социально-педагогической деятельности по профилактике девиантного поведения детей и подростков, нехватки педагогов, а также повышения оплаты труда учителям, в том числе и за классное руководство. Сегодня учительское сообщество Калмыкии проводит традиционную августовскую конференцию. Более трехсот делегатов обсуждают совершенствование системы в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Участие в форуме принимают руководитель республики Бату Хасиков и заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения России Сергей Пилипенко.Панельные дискуссии касаются социально-педагогической деятельности по профилактике девиантного поведения детей и подростков, нехватки педагогов, а также повышения оплаты труда учителям, в том числе и за классное руководство.



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