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Сегодня, 12:48

В Калмыкии ведется активная борьба с амброзией


В Калмыкии ведется активная борьба с амброзией полыннолистной. Это опасный карантинный объект. О том, какие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространение этого сорняка говорили на совещании под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимира Гурбы.

Как было озвучено, на сегодняшний день общая площадь фитосанитарного обследования – 78 с половиной тысячи гектаров. Очаг произрастания амброзии обнаружен на территории Ульяновского СМО Яшалтинского района – 25 гектаров. Кроме того, растение облюбовало свыше 15 тысяч гектаров в 7 РМО и Элисте. Всего около 20 зон.

Как отмечают в Россельхознадзоре, повсеместная и эффективная борьба с карантинным сорняком будет способствовать снижению числа аллергических заболеваний среди людей и восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель.



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