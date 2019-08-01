В Центральном хуруле открылась выставка, посвященная Агвану Доржиеву

В Центральном хуруле открылась выставка, посвященная бурятскому ученому, религиозному и общественному деятелю Агвану Доржиеву. Его особо почитают верующие во многих странах. Просветительская деятельность ламы во многом способствовала возрождению буддизма в начале 20-го века. Это уже третья экспозиция. Ранее она работала в Индии и Монголии.



Экспозиция, по словам священнослужителей из Бурятии, представлена в Калмыкии неслучайно. Деятельность одного из приближенных Далай-ламы 13-го, внёсшего неоценимый вклад в развитие отношений между Монголией, Тибетом и Россией – была тесно связана с духовенством степного края. Во многом благодаря помощи и содействию Агвана Дорджиева, в начале 20-го века в калмыцких степях строились хурулы, создавались духовные семинарии и академии. Он также открыл калмыцким ламам дорогу в Тибет.



Среди представленных в экспозиции черно-белых фотографий немало уникальных. На одной, 1901 года, Агван Доржиев на улице Санкт- Петербурга после переговоров, состоявшихся в царской резиденции. Насколько они были успешными, свидетельствует ряд событий. Среди значимых – строительство дацана в российской столице на тот момент и открытие там же, в Санкт- Петербурге, типографии «Наран».



А руководитель благотворительного фонда «Наследие» имени Номто Очирова – Нина Уланова, рассказала, что в строительстве Санкт- Петербургского дацана – помощь оказывалась и со стороны калмыцких князей и духовенства. Она ребенком часто видела Агвана Дорджиева в усадьбе Тундутовых, который был дружен не только с князем, но и ее отцом. Нина Санджарыковна называет Агвана Дорджиева истинным мудрецом, сумевшим воплотить в жизнь то, что остается на века.



Фотовыставка в стенах Центрального хурула продлится до 3 сентября. После – турне по районам. Кроме того, достигнута договоренность о том, что в память об Агване Дорджиеве в Калмыкии, на территории Аршанского хурула будет построена ступа.

В Центральном хуруле открылась выставка, посвященная бурятскому ученому, религиозному и общественному деятелю Агвану Доржиеву. Его особо почитают верующие во многих странах. Просветительская деятельность ламы во многом способствовала возрождению буддизма в начале 20-го века. Это уже третья экспозиция. Ранее она работала в Индии и Монголии.Экспозиция, по словам священнослужителей из Бурятии, представлена в Калмыкии неслучайно. Деятельность одного из приближенных Далай-ламы 13-го, внёсшего неоценимый вклад в развитие отношений между Монголией, Тибетом и Россией – была тесно связана с духовенством степного края. Во многом благодаря помощи и содействию Агвана Дорджиева, в начале 20-го века в калмыцких степях строились хурулы, создавались духовные семинарии и академии. Он также открыл калмыцким ламам дорогу в Тибет.Среди представленных в экспозиции черно-белых фотографий немало уникальных. На одной, 1901 года, Агван Доржиев на улице Санкт- Петербурга после переговоров, состоявшихся в царской резиденции. Насколько они были успешными, свидетельствует ряд событий. Среди значимых – строительство дацана в российской столице на тот момент и открытие там же, в Санкт- Петербурге, типографии «Наран».А руководитель благотворительного фонда «Наследие» имени Номто Очирова – Нина Уланова, рассказала, что в строительстве Санкт- Петербургского дацана – помощь оказывалась и со стороны калмыцких князей и духовенства. Она ребенком часто видела Агвана Дорджиева в усадьбе Тундутовых, который был дружен не только с князем, но и ее отцом. Нина Санджарыковна называет Агвана Дорджиева истинным мудрецом, сумевшим воплотить в жизнь то, что остается на века.Фотовыставка в стенах Центрального хурула продлится до 3 сентября. После – турне по районам. Кроме того, достигнута договоренность о том, что в память об Агване Дорджиеве в Калмыкии, на территории Аршанского хурула будет построена ступа.



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