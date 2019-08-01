В КалмГУ обсудили летний отдых студентов и преподавателей

Организацию полноценного летнего отдыха студентов и преподавателей обсудили на брифинге в КалмГУ. По словам ректора Бадмы Салаева, в вузе сложилась целая система. В этом году более 80 сотрудников смогли провести свой отпуск на турбазах Краснодарского края.



Профсоюзный комитет университета ежегодно предоставляет льготные путевки на курорты. А студенты-отличники по итогам конкурса получают премии.



Все расходы на социальные мероприятия, КалмГУ несет из внебюджетных источников. Из тех доходов, которые формируются, прежде всего, за счет предоставления платных услуг. Организацию полноценного летнего отдыха студентов и преподавателей обсудили на брифинге в КалмГУ. По словам ректора Бадмы Салаева, в вузе сложилась целая система. В этом году более 80 сотрудников смогли провести свой отпуск на турбазах Краснодарского края.Профсоюзный комитет университета ежегодно предоставляет льготные путевки на курорты. А студенты-отличники по итогам конкурса получают премии.Все расходы на социальные мероприятия, КалмГУ несет из внебюджетных источников. Из тех доходов, которые формируются, прежде всего, за счет предоставления платных услуг.



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