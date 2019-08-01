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Сегодня, 12:25

В КалмГУ обсудили летний отдых студентов и преподавателей


Организацию полноценного летнего отдыха студентов и преподавателей обсудили на брифинге в КалмГУ. По словам ректора Бадмы Салаева, в вузе сложилась целая система. В этом году более 80 сотрудников смогли провести свой отпуск на турбазах Краснодарского края.

Профсоюзный комитет университета ежегодно предоставляет льготные путевки на курорты. А студенты-отличники по итогам конкурса получают премии.

Все расходы на социальные мероприятия, КалмГУ несет из внебюджетных источников. Из тех доходов, которые формируются, прежде всего, за счет предоставления платных услуг.



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