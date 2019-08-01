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Сегодня, 12:23

В Лазаревском Городовиковского района отремонтирована школа


Школы и детские сады рапортуют о готовности к новому учебному году. В их числе и образовательные учреждения поселка Лазаревский Городовиковского района. Своевременное финансирование позволило выполнить намеченный объем работы.

В школах еще пахнет краской и побелкой. Основные ремонтные работы были произведены там, где все пришло в негодность за долгие годы эксплуатации. К примеру, за 45 лет обветшала кровля здания одного из старейших учебных заведений - Кировского сельского лицея. Реконструкция была произведена за счет средств муниципального бюджета. А федеральные деньги были направлены на обновление библиотеки. Там закупили мебель, а фонд пополнили новой учебной литературой. Все это обошлось в 86 тысяч рублей. Преобразились и классные комнаты. Но главное, школа приобрела статус сельского лицея. Это определило новую программу развития общеобразовательного учреждения, как модель агротехнологического профиля с экологическим компонентом.

Новая мебель, стены, покрытые яркими насыщенными цветами, сразу привлекают внимание тех, кто переступает порог детского сада «Колокольчик». Из выделенных средств, говорит заведующая Светлана Глазева, значительных затрат потребовал ремонт туалетных комнат, столовой, пищеблока, в котором появилось новое оборудование.

Из подручных материалов сотрудники дошкольного учреждения создают уютные уголки для отдыха ребят. Сейчас детсад посещают 75 малышей. Хотя двухэтажное здание рассчитано на 113. Так что очереди в поселке Лазаревский нет. При необходимости есть возможность создать и ясельные группы.

Проблема обеспечения детей до трех лет местами в детских садах взята на контроль российским правительством. Задача на местах решается успешно.




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