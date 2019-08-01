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Сегодня, 12:21

В Сити-Чесс пройдет благотворительный марафон


Сегодня на территории Сити-Чесс комплексный центр социального обслуживания населения проводит ежегодный благотворительный марафон «Здравствуй, школа!».

Как сообщили в отделении социальной помощи семье и детям, в этом году главная цель – поддержать 37 первоклассников и других учащихся, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в многодетных, и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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