В Сити-Чесс пройдет благотворительный марафон

Сегодня на территории Сити-Чесс комплексный центр социального обслуживания населения проводит ежегодный благотворительный марафон «Здравствуй, школа!».



Как сообщили в отделении социальной помощи семье и детям, в этом году главная цель – поддержать 37 первоклассников и других учащихся, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в многодетных, и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня на территории Сити-Чесс комплексный центр социального обслуживания населения проводит ежегодный благотворительный марафон «Здравствуй, школа!».Как сообщили в отделении социальной помощи семье и детям, в этом году главная цель – поддержать 37 первоклассников и других учащихся, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в многодетных, и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



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