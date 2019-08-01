Главный санитарный врач России прибыла в Элисту днем ранее. Она посетила ряд объектов, в том числе и водоснабжения, на местах ознакомилась с показателями последних лабораторных анализов воды и изучила специфику работы местных очистных сооружений.



С гигиеническим показателем качества питьевой воды, поступающей населению, главный государственный санитарный врач России Анна Попова ознакомилась в химико-бактериологической лаборатории муниципального унитарного предприятия «Элиставодоканал». Одной из основных причин несоответствия качества живительной влаги нормам СаНПиНа является ее вторичное загрязнение в процессе транспортировки. Большая часть водопроводных линий в столице исчерпала свой ресурс и не соответствует современным техническим требованиям. Фактический износ - более 70 процентов. Замены требуют около двухсот шестидесяти километров сети только в городе.



Площадь подземного резервуара чистой воды в северной складской зоне составляет - 10 тысяч кубических метров. Он эксплуатируется с 1987 года, находится в ветхом состоянии и требует замены. Стоимость его строительства составляет более ста двадцати миллионов рублей. По статистике, ежегодно в Элисте происходит около 2 тысяч повреждений водопроводных сетей, 80 процентов из которых приходится на стальные трубопроводы.



Так, сто процентов проб воды из источников имеют повышенную минерализацию и жесткость, обусловленные высоким содержанием сульфатов и хлоридов. Напомним, что водоснабжение Элисты осуществляется из двух подземных источников, эксплуатируемых Верхнеяшкульским и Баяртинским водозаборами. Запас рассчитан до 2021 года.



В ходе посещения объектов Элисты Анна Попова подвергла критике работу городских канализационных сооружений.



Износ городских канализационных сооружений составляет более 70 процентов. Необходима их модернизация. Цена вопроса - полмиллиарда рублей. Проектно-сметная документация обойдется в 43 миллиона.



Объем предстоящих работ велик. Их реализацию в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» главный санитарный врач России планирует обсудить на совещании по вопросам обеспечения качественной питьевой водой населения Калмыкии из систем централизованного водоснабжения. Главный санитарный врач России прибыла в Элисту днем ранее. Она посетила ряд объектов, в том числе и водоснабжения, на местах ознакомилась с показателями последних лабораторных анализов воды и изучила специфику работы местных очистных сооружений.С гигиеническим показателем качества питьевой воды, поступающей населению, главный государственный санитарный врач России Анна Попова ознакомилась в химико-бактериологической лаборатории муниципального унитарного предприятия «Элиставодоканал». Одной из основных причин несоответствия качества живительной влаги нормам СаНПиНа является ее вторичное загрязнение в процессе транспортировки. Большая часть водопроводных линий в столице исчерпала свой ресурс и не соответствует современным техническим требованиям. Фактический износ - более 70 процентов. Замены требуют около двухсот шестидесяти километров сети только в городе.Площадь подземного резервуара чистой воды в северной складской зоне составляет - 10 тысяч кубических метров. Он эксплуатируется с 1987 года, находится в ветхом состоянии и требует замены. Стоимость его строительства составляет более ста двадцати миллионов рублей. По статистике, ежегодно в Элисте происходит около 2 тысяч повреждений водопроводных сетей, 80 процентов из которых приходится на стальные трубопроводы.Так, сто процентов проб воды из источников имеют повышенную минерализацию и жесткость, обусловленные высоким содержанием сульфатов и хлоридов. Напомним, что водоснабжение Элисты осуществляется из двух подземных источников, эксплуатируемых Верхнеяшкульским и Баяртинским водозаборами. Запас рассчитан до 2021 года.В ходе посещения объектов Элисты Анна Попова подвергла критике работу городских канализационных сооружений.Износ городских канализационных сооружений составляет более 70 процентов. Необходима их модернизация. Цена вопроса - полмиллиарда рублей. Проектно-сметная документация обойдется в 43 миллиона.Объем предстоящих работ велик. Их реализацию в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» главный санитарный врач России планирует обсудить на совещании по вопросам обеспечения качественной питьевой водой населения Калмыкии из систем централизованного водоснабжения.



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