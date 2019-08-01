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Сегодня, 12:19

Анна Попова подвергла критике работу городских канализационных сооружений


Главный санитарный врач России прибыла в Элисту днем ранее. Она посетила ряд объектов, в том числе и водоснабжения, на местах ознакомилась с показателями последних лабораторных анализов воды и изучила специфику работы местных очистных сооружений.

С гигиеническим показателем качества питьевой воды, поступающей населению, главный государственный санитарный врач России Анна Попова ознакомилась в химико-бактериологической лаборатории муниципального унитарного предприятия «Элиставодоканал». Одной из основных причин несоответствия качества живительной влаги нормам СаНПиНа является ее вторичное загрязнение в процессе транспортировки. Большая часть водопроводных линий в столице исчерпала свой ресурс и не соответствует современным техническим требованиям. Фактический износ - более 70 процентов. Замены требуют около двухсот шестидесяти километров сети только в городе.

Площадь подземного резервуара чистой воды в северной складской зоне составляет - 10 тысяч кубических метров. Он эксплуатируется с 1987 года, находится в ветхом состоянии и требует замены. Стоимость его строительства составляет более ста двадцати миллионов рублей. По статистике, ежегодно в Элисте происходит около 2 тысяч повреждений водопроводных сетей, 80 процентов из которых приходится на стальные трубопроводы.

Так, сто процентов проб воды из источников имеют повышенную минерализацию и жесткость, обусловленные высоким содержанием сульфатов и хлоридов. Напомним, что водоснабжение Элисты осуществляется из двух подземных источников, эксплуатируемых Верхнеяшкульским и Баяртинским водозаборами. Запас рассчитан до 2021 года.

В ходе посещения объектов Элисты Анна Попова подвергла критике работу городских канализационных сооружений.

Износ городских канализационных сооружений составляет более 70 процентов. Необходима их модернизация. Цена вопроса - полмиллиарда рублей. Проектно-сметная документация обойдется в 43 миллиона.

Объем предстоящих работ велик. Их реализацию в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» главный санитарный врач России планирует обсудить на совещании по вопросам обеспечения качественной питьевой водой населения Калмыкии из систем централизованного водоснабжения.



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