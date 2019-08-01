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Сегодня, 12:16

Глава Роспотребнадзора проводит совещание по питьевой воде


Глава Роспотребнадзора проводит совещание по вопросам обеспечения населения Калмыкии качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в рамках федеральной программы «Чистая вода». Она, напомним, является частью нацпроекта «Экология».

Об этом же чуть ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова и руководитель региона Бату Хасиков говорили в ходе личной встречи.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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