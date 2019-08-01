Глава Роспотребнадзора проводит совещание по питьевой воде

Глава Роспотребнадзора проводит совещание по вопросам обеспечения населения Калмыкии качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в рамках федеральной программы «Чистая вода». Она, напомним, является частью нацпроекта «Экология».



Об этом же чуть ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова и руководитель региона Бату Хасиков говорили в ходе личной встречи. Глава Роспотребнадзора проводит совещание по вопросам обеспечения населения Калмыкии качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в рамках федеральной программы «Чистая вода». Она, напомним, является частью нацпроекта «Экология».Об этом же чуть ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова и руководитель региона Бату Хасиков говорили в ходе личной встречи.



Смотреть полный выпуск новостей



