В Калмыкию с рабочим визитом прибывает главный государственный санитарный врач России

Сегодня в Калмыкию с рабочим визитом прибывает Анна Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России.



Она проведёт в Элисте совещание по вопросам обеспечения качественной питьевой водой населения Калмыкии из систем централизованного водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Также глава Роспотребнадзора посетит ряд объектов.



Напомним, ведомства Анна Попова возглавляет с 2013 года. Сегодня в Калмыкию с рабочим визитом прибывает Анна Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России.Она проведёт в Элисте совещание по вопросам обеспечения качественной питьевой водой населения Калмыкии из систем централизованного водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Также глава Роспотребнадзора посетит ряд объектов.Напомним, ведомства Анна Попова возглавляет с 2013 года.



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