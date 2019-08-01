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Вчера, 12:41

В Калмыкию с рабочим визитом прибывает главный государственный санитарный врач России


Сегодня в Калмыкию с рабочим визитом прибывает Анна Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России.

Она проведёт в Элисте совещание по вопросам обеспечения качественной питьевой водой населения Калмыкии из систем централизованного водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Также глава Роспотребнадзора посетит ряд объектов.

Напомним, ведомства Анна Попова возглавляет с 2013 года.



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