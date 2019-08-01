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Вчера, 12:28

Врачи республиканской больницы спасли пациентку с разрушением печени


Врачи республиканской больницы имени Жемчуева спасли пациентку с разрушением печени при помощи уникального аппарата для очистки крови экстракорпоральным методом. Он предназначен для больных, находящихся в крайне тяжёлом состоянии. При таком заболевании выживает только четыре процента из ста.

За три месяца используя этот аппарат удалось спасти жизни троих человек, в том числе пациента с хроническим заражением крови. Лечение для жителей Калмыкии и всех регионов России по полису ОМС бесплатное.

Всего в стране с таким же оборудованием работают в 22 городах, на юге – только в Элисте и Краснодаре. На сегодняшний день в республику поступает много звонков из разных регионов с просьбой поделиться опытом. Уже в сентябре калмыцких врачей ждут в Калининграде на научной конференции.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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