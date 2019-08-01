В преддверии нового учебного года в Центральном хуруле пройдут специальные молебны для студентов и школьников «Восхваление имен Будды Мудрости Манджушри». В эти и в следующие выходные с 9-ти часов будут проведены особые ритуалы для удаления препятствий. Отдельные молебны состоятся и для малышей, которые впервые сядут за парты.



Манджушри – это символ мудрости Будд прошлого, настоящего и будущего. Он дарит способность понимать учение, а также хорошую память и красноречие. В преддверии нового учебного года в Центральном хуруле пройдут специальные молебны для студентов и школьников «Восхваление имен Будды Мудрости Манджушри». В эти и в следующие выходные с 9-ти часов будут проведены особые ритуалы для удаления препятствий. Отдельные молебны состоятся и для малышей, которые впервые сядут за парты.Манджушри – это символ мудрости Будд прошлого, настоящего и будущего. Он дарит способность понимать учение, а также хорошую память и красноречие.



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