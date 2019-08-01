Август – время сбора урожая. В эти дни, большая часть жителей республики проводит досуг на садовых участках. В Элисте открылась необычная выставка, которая заинтересует каждого рачительного хозяина или хозяйку. Благо, технологии не стоят на месте, и сейчас можно приобрести качественные, оригинальные и технологичные инструменты для дома и дачи.



Такая пила корейского производства просто незаменимый помощник в быту. И не только для мужчин, но и для дам, которые, к примеру, могут применить ее для изготовления различных поделок, не прикладывая особых усилий.



А это особый шарнирный зажим - фиксатор для дрели. Многофункциональное устройство надежно удерживает инструмент под любым углом. Эта насадка идеально подойдет для ножей, топоров, ножниц, тяпок. Это удобно для садоводов. А для дачников, которые готовятся к зиме, может помочь секатор, перерезающий ветки толщиной до 4-х сантиметров.



Ну, а пилы из особой стали и с уникальной заточкой, изготовленные японскими мастерами, прекрасно справляются с ветками толщиной до 8-ми сантиметров в диаметре.



Для дома и дачи хорошим и полезным приобретением станет корейский чудо-ключ. Благодаря уникальной конструкции он может заменить целый набор. Его также можно использовать и для сантехнических работ.



Внимание настоящих мастеров – приковано к точилке для ножей. Всего пять движений, и даже самое тупое лезвие станет острым. Посетители выставки во Дворце спорта имени Калдарикова по достоинству оценят современные кухонные, садовые, строительные инструменты. Ну а специально для прекрасных дам представлены немецкие терки для педикюра и кусачки для ногтей на ногах. Август – время сбора урожая. В эти дни, большая часть жителей республики проводит досуг на садовых участках. В Элисте открылась необычная выставка, которая заинтересует каждого рачительного хозяина или хозяйку. Благо, технологии не стоят на месте, и сейчас можно приобрести качественные, оригинальные и технологичные инструменты для дома и дачи.Такая пила корейского производства просто незаменимый помощник в быту. И не только для мужчин, но и для дам, которые, к примеру, могут применить ее для изготовления различных поделок, не прикладывая особых усилий.А это особый шарнирный зажим - фиксатор для дрели. Многофункциональное устройство надежно удерживает инструмент под любым углом. Эта насадка идеально подойдет для ножей, топоров, ножниц, тяпок. Это удобно для садоводов. А для дачников, которые готовятся к зиме, может помочь секатор, перерезающий ветки толщиной до 4-х сантиметров.Ну, а пилы из особой стали и с уникальной заточкой, изготовленные японскими мастерами, прекрасно справляются с ветками толщиной до 8-ми сантиметров в диаметре.Для дома и дачи хорошим и полезным приобретением станет корейский чудо-ключ. Благодаря уникальной конструкции он может заменить целый набор. Его также можно использовать и для сантехнических работ.Внимание настоящих мастеров – приковано к точилке для ножей. Всего пять движений, и даже самое тупое лезвие станет острым. Посетители выставки во Дворце спорта имени Калдарикова по достоинству оценят современные кухонные, садовые, строительные инструменты. Ну а специально для прекрасных дам представлены немецкие терки для педикюра и кусачки для ногтей на ногах.



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