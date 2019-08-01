В Казанском кафедральном соборе отметили «Медовый спас»

В Казанском кафедральном соборе завершается торжество, посвященное значимым в православии событиям. Началось оно с литургии, которую провел архиепископ Юстиниан. Церковь чтит память трех святынь: образ Спасителя, Животворящего Креста и иконы Владимирской Божьей Матери.



В народе праздник получил название «Медовый спас», так как по древней традиции в храмах освещают мед, плоды нового сбора. А дома верующие устраивают скромное застолье, так как это и первый день Успенского поста.



После освещения даров природы, священнослужители раздают прихожанам хлебцы с медом. Строгий, но короткий Успенский пост, продлится до 27 августа. В Казанском кафедральном соборе завершается торжество, посвященное значимым в православии событиям. Началось оно с литургии, которую провел архиепископ Юстиниан. Церковь чтит память трех святынь: образ Спасителя, Животворящего Креста и иконы Владимирской Божьей Матери.В народе праздник получил название «Медовый спас», так как по древней традиции в храмах освещают мед, плоды нового сбора. А дома верующие устраивают скромное застолье, так как это и первый день Успенского поста.После освещения даров природы, священнослужители раздают прихожанам хлебцы с медом. Строгий, но короткий Успенский пост, продлится до 27 августа.



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