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Вчера, 12:50

В Центральном хуруле откроется выставка Ринпоче Агвану Дорджиеву


В Центральном хуруле в четверг состоится открытие выставки, посвященной жизнедеятельности Гоман Ценшаб-хамбо Ринпоче Агвану Дорджиеву.

Бурятский буддийский лама, ученый, просветитель, государственный и общественный деятель России, Тибета и Монголии внес большой вклад в строительство буддийских храмов на территории степного региона. В Бурятии в перечень государственных наград внесена медаль Агвана Дорджиева. Ее присуждают за выдающиеся заслуги.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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