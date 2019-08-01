В Центральном хуруле откроется выставка Ринпоче Агвану Дорджиеву

В Центральном хуруле в четверг состоится открытие выставки, посвященной жизнедеятельности Гоман Ценшаб-хамбо Ринпоче Агвану Дорджиеву.



Бурятский буддийский лама, ученый, просветитель, государственный и общественный деятель России, Тибета и Монголии внес большой вклад в строительство буддийских храмов на территории степного региона. В Бурятии в перечень государственных наград внесена медаль Агвана Дорджиева. Ее присуждают за выдающиеся заслуги. В Центральном хуруле в четверг состоится открытие выставки, посвященной жизнедеятельности Гоман Ценшаб-хамбо Ринпоче Агвану Дорджиеву.Бурятский буддийский лама, ученый, просветитель, государственный и общественный деятель России, Тибета и Монголии внес большой вклад в строительство буддийских храмов на территории степного региона. В Бурятии в перечень государственных наград внесена медаль Агвана Дорджиева. Ее присуждают за выдающиеся заслуги.



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