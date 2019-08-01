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Вчера, 12:46

В поселке Шатта Кетченеровского района продолжается строительство Дома культуры


В поселке Шатта Кетченеровского района продолжается строительство Дома культуры. На этот момент возведены стены 1 этажа, укладываются плиты-перекрытия. Работы планируется завершить к ноябрю. Напомним, средства выделены в рамках нацпроекта. Речь идет о сумме - более 20 миллионов рублей. Свою лепту внесут и республиканский, и муниципальный бюджеты. С инспекцией там побывал руководитель профильного министерства.

В Шатте с нетерпением ждут открытия нового Дома культуры. Ведь это первая масштабная стройка за последние пятьдесят с небольшим лет, говорят местные жители. Как сообщил Хонгору Эльбикову заместитель Главы администрации РМО Ангарик Мучкаев, подрядчик выполняет работы согласно графику.

Глава СМО Раиса Водопьянова каждый день начинает с посещения стройки. С ней всегда рядом недавняя выпускница Элистинского колледжа искусств Баира Бальзирова, уже назначенная директором Дома Культуры. Сейчас она занимается с будущими домбристами в приспособленном помещении.

Востребованность молодых специалистов – залог решения кадровых проблем на селе, уверен Хонгор Эльбиков. Он пообещал, что обязательно посетит занятия Баиры Бальзирвой уже в стенах нового дома культуры. Ходом его строительства глава ведомства остался доволен.

Без социальных объектов, и, в первую очередь, дома культуры селу не выжить, считает Раиса Водопьянова. А потому помощь министерства, которое всегда на связи, немаловажный фактор при благоустройстве населенного пункта.

К концу года объект будет готов к сдаче, заверяют в администрации. Так что уже сейчас можно планировать праздничную церемонию. Местные жители уверены, как только заработает новый дом культуры, в поселке начнется новая жизнь.



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