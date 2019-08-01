Будет издана книга воспоминаний Героя Советского Союза Лиджи Манджиева

«Июнь 41-го года» - под таким названием увидит свет книга воспоминаний Героя Советского Союза Лиджи Манджиева. В эти дни в стенах Регионального научного центра РАН завершается печать уникального издания при содействии ГТРК «Калмыкия». Именно с телевидением была связана послевоенная судьба Манджиева. Как руководитель телецентра, он внес неоценимый вклад в его развитие. Строительство нового комплекса и оснащение современным по тем временам оборудованием – заслуга Лиджи Исмалиевича.



Рукописи воспоминаний фронтовика все это время хранились в личном архиве. К печати их подготовили сыновья Олег и Эдуард. По словам ученого Уташа Очирова, Манджиев принадлежит к поколению людей, особый характер которых помогали не только пережить трудности, но и двигать общество вперед. «Июнь 41-го года» - под таким названием увидит свет книга воспоминаний Героя Советского Союза Лиджи Манджиева. В эти дни в стенах Регионального научного центра РАН завершается печать уникального издания при содействии ГТРК «Калмыкия». Именно с телевидением была связана послевоенная судьба Манджиева. Как руководитель телецентра, он внес неоценимый вклад в его развитие. Строительство нового комплекса и оснащение современным по тем временам оборудованием – заслуга Лиджи Исмалиевича.Рукописи воспоминаний фронтовика все это время хранились в личном архиве. К печати их подготовили сыновья Олег и Эдуард. По словам ученого Уташа Очирова, Манджиев принадлежит к поколению людей, особый характер которых помогали не только пережить трудности, но и двигать общество вперед.



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