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Вчера, 12:44

Будет издана книга воспоминаний Героя Советского Союза Лиджи Манджиева


«Июнь 41-го года» - под таким названием увидит свет книга воспоминаний Героя Советского Союза Лиджи Манджиева. В эти дни в стенах Регионального научного центра РАН завершается печать уникального издания при содействии ГТРК «Калмыкия». Именно с телевидением была связана послевоенная судьба Манджиева. Как руководитель телецентра, он внес неоценимый вклад в его развитие. Строительство нового комплекса и оснащение современным по тем временам оборудованием – заслуга Лиджи Исмалиевича.

Рукописи воспоминаний фронтовика все это время хранились в личном архиве. К печати их подготовили сыновья Олег и Эдуард. По словам ученого Уташа Очирова, Манджиев принадлежит к поколению людей, особый характер которых помогали не только пережить трудности, но и двигать общество вперед.



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