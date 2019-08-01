Овощной рынок в первом микрорайоне будет перенесен на улицу Верхняя Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. А на месте торговой точки планируется построить другой объект. Что изменится для продавцов и покупателей?



Закрытие уличного торгового объекта на одном из старейших стихийных рынков Элисты - стало сюрпризом для Валентины Романковой. На уличном лотке - малина, ежевика и кизил. Дары садов и полей женщина продает уже несколько лет. Таких, как она, реализующих собственную продукцию, здесь около трёхсот человек. Дело в том, что с начала этого года действуют изменения в законодательстве, которые призваны упорядочить рыночную торговлю. Документом предусматривается полный запрет на уличную продажу без специального разрешения.



Излюбленный многими элистинцами рынок в первом микрорайоне теперь будет работать на новом месте по улице Верхняя Ленина 14 «а». Мнения реализаторов по поводу переноса рынка разделились. Полностью освободить торговые ряды они должны в ближайшие два месяца.



Перспектива переноса рынка радует покупателей. В первую очередь, из-за антисанитарии, которая царит на территории торговой точки. На хозяйственной площадке груда пластиковых бутылок и полиэтиленовых мешков. Зачастую, овощная продукция хранится прямо под открытым небом.



Этот рынок, расположенный в первом микрорайоне, специалисты Роспотребнадзора, относят к сельскохозяйственной ярмарке.



Цивилизованные условия для осуществления торговой деятельности сейчас создают на новом рынке. Его общая площадь – более 14 тысяч квадратных метров. Территория полностью асфальтирована и благоустроена. Здесь расположены четыре противопожарных щита. Имеется санузел и душевая. Функционируют два склада для овощехранения, есть крытое место для розничной торговли. Обеспечено три удобных подъезда для большегрузов и автомобильного транспорта. Вблизи находится большая парковка. Пока администрация города не готова комментировать нашей съемочной группе ситуацию с переносом рынка. Хотя считают, что «установленные торговые ряды прямо на въезде в Элисту портят внешний облик города». При этом, буквально в нескольких метрах расположен спорткомплекс. По предварительным данным, на месте старого рынка планируют построить новое спортивное сооружение. Овощной рынок в первом микрорайоне будет перенесен на улицу Верхняя Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. А на месте торговой точки планируется построить другой объект. Что изменится для продавцов и покупателей?Закрытие уличного торгового объекта на одном из старейших стихийных рынков Элисты - стало сюрпризом для Валентины Романковой. На уличном лотке - малина, ежевика и кизил. Дары садов и полей женщина продает уже несколько лет. Таких, как она, реализующих собственную продукцию, здесь около трёхсот человек. Дело в том, что с начала этого года действуют изменения в законодательстве, которые призваны упорядочить рыночную торговлю. Документом предусматривается полный запрет на уличную продажу без специального разрешения.Излюбленный многими элистинцами рынок в первом микрорайоне теперь будет работать на новом месте по улице Верхняя Ленина 14 «а». Мнения реализаторов по поводу переноса рынка разделились. Полностью освободить торговые ряды они должны в ближайшие два месяца.Перспектива переноса рынка радует покупателей. В первую очередь, из-за антисанитарии, которая царит на территории торговой точки. На хозяйственной площадке груда пластиковых бутылок и полиэтиленовых мешков. Зачастую, овощная продукция хранится прямо под открытым небом.Этот рынок, расположенный в первом микрорайоне, специалисты Роспотребнадзора, относят к сельскохозяйственной ярмарке.Цивилизованные условия для осуществления торговой деятельности сейчас создают на новом рынке. Его общая площадь – более 14 тысяч квадратных метров. Территория полностью асфальтирована и благоустроена. Здесь расположены четыре противопожарных щита. Имеется санузел и душевая. Функционируют два склада для овощехранения, есть крытое место для розничной торговли. Обеспечено три удобных подъезда для большегрузов и автомобильного транспорта. Вблизи находится большая парковка. Пока администрация города не готова комментировать нашей съемочной группе ситуацию с переносом рынка. Хотя считают, что «установленные торговые ряды прямо на въезде в Элисту портят внешний облик города». При этом, буквально в нескольких метрах расположен спорткомплекс. По предварительным данным, на месте старого рынка планируют построить новое спортивное сооружение.



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