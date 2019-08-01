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Вчера, 12:35

Калмыкия заинтересована в развитии тесных взаимоотношений с Татарстаном


Калмыкия заинтересована в развитии тесных взаимоотношений с Татарстаном. Об этом заявил Бату Хасиков по итогам встречи с президентом республики и временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области в Казанском кремле. В ходе рабочего визита в Татарстан, руководители трех регионов посетили IT-парк, оценили достижения в отрасли.

Ежегодно здесь получают поддержку около 40 компаний, работающих в этой сфере. А современный индустриальный парк позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере переработки полимеров, нанотехнологий ресурсосбережения, энергоэффективности и медицины наладить быстрый старт производства.

За 12 лет существования сюда было привлечено порядка 20 млрд частных инвестиций, и произведено продукции на 170 млрд рублей. Как подчеркнул Хасиков, Калмыкии есть чему поучиться у татарских коллег. Нам также необходимо внедрять новые подходы по увеличению инвестиционной привлекательности и вывести развитие IT на качественно новый уровень. Все это даст новый виток для развития экономики региона.

Что касается торгового оборота между Калмыкией и Татарстаном, то он минимальный - всего 30 млн рублей - есть, куда расти. Говорили о взаимодействии в сельскохозяйственной химической промышленности, машиностроительной сфере, а также в вопросе организации стажировок с татарской стороны, поставок мясной и рыбной продукции - с нашей, отметил Хасиков.

Обсудили также сотрудничество в сфере энергетики. Глава Татарстана выразил заинтересованность в налаживании крепких партнёрских связей с Калмыкией, а также пообещал свою всестороннюю поддержку.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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