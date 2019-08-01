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Вчера, 12:43

Лучшая многодетная семья страны проживает в поселке Чкаловский


Лучшая многодетная семья страны проживает в поселке Чкаловский Кетченеровского района. Эрдни Зерктаевич и Любовь Мутаевна Манджиевы одержали победу на региональном этапе конкурса в соответствующей номинации, а теперь стали триумфаторами и на всероссийском уровне. Сейчас они готовятся к поездке в Москву. Основными секретами счастья супруги называют любовь, уважение и взаимная поддержка. А главным богатством считают 6 детей и 11 внуков.

Добрые, мудрые и целеустремлённые. На супругов Манджиевых невозможно не обратить внимание. Глаза светятся любовью к жизни, которой они делятся с окружающими. Почти 43 года назад глава семейства решил, что чем больше детей, тем лучше. Сейчас их шестеро. Они стараются сохранить выведенную родителями формулу счастья.

Отец - надежная опора. С ним весело и спокойно, рассказывают дети, а мама Любовь Мутаевна необыкновенно обаятельная и сильная женщина. Всю жизнь они проработали на животноводческой стоянке. За стопроцентную сохранность поголовья и богатый приплод неоднократно поощрялись различными наградами. Младший сын Александр, имея два высших образования, пошел по стопам родителей.

Много детей, много счастья уверены Манджиевы. У них есть свои традиции. На 9 мая, в день рождения младшей дочери Бэллы семья всегда в сборе. Всеобщая любимица и гордость родителей окончила университет с красным дипломом, победитель различных конкурсов, пишет стихи. Без ее участия не обошёлся и этот фестиваль.

Также в стороне не остались и невестки. Гиляна и Светлана берут пример с Любови Мутаевны. Почитают традиции семьи и передают их своим детям. Неудивительно, со свекровью сложились очень теплые отношения.

У Манджиевых 11 внуков. И все они принимали участие в конкурсе. Пели, танцевали и произносили магталы на калмыцком языке. Чем и подкупили членов жюри.

Сейчас дружная семья готовится к поездке в Москву.
Уже этой осенью состоится торжественная церемония в Кремле. По итогам конкурса будет изданА почетная книга «Семья года -2019», в которую будут вписаны истории всех участников, в том числе и Манджиевых.



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