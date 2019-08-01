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Вчера, 12:42

В этом году будет отремонтировано около 70 километров дорог


Около 70 километров дорог будет отремонтировано в районах и в Элисте в этом году. В рамках реализации целевого национального проекта со всех видов бюджета предусмотрено более миллиарда рублей. Масштабные ремонтные работы в степной столице уже ведутся.

Так, в этом году на улучшение дорожной городской инфраструктуры из федеральной и республиканской казны в этом году запланировано 489 миллионов. Новые асфальтированные трассы появятся на улицах – Эсамбаева, Пюрбеева, Хрущева, Ленина, Сухэ-Батора и восточный въезд со стороны Астраханского поста до главной столичной магистрали. Всего будет отремонтировано 17 участков. На них полностью заменят бордюрный камень, установят новые фонари, светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки и автобусные остановки.

Что касается дорог республиканского значения, то реконструкция будет проведена на 10 участках. Масштабный ремонт коснется 15 населенных пунктов. На эти цели выделены 528 миллионов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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