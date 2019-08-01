В этом году будет отремонтировано около 70 километров дорог

Около 70 километров дорог будет отремонтировано в районах и в Элисте в этом году. В рамках реализации целевого национального проекта со всех видов бюджета предусмотрено более миллиарда рублей. Масштабные ремонтные работы в степной столице уже ведутся.



Так, в этом году на улучшение дорожной городской инфраструктуры из федеральной и республиканской казны в этом году запланировано 489 миллионов. Новые асфальтированные трассы появятся на улицах – Эсамбаева, Пюрбеева, Хрущева, Ленина, Сухэ-Батора и восточный въезд со стороны Астраханского поста до главной столичной магистрали. Всего будет отремонтировано 17 участков. На них полностью заменят бордюрный камень, установят новые фонари, светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки и автобусные остановки.



Что касается дорог республиканского значения, то реконструкция будет проведена на 10 участках. Масштабный ремонт коснется 15 населенных пунктов. На эти цели выделены 528 миллионов. Около 70 километров дорог будет отремонтировано в районах и в Элисте в этом году. В рамках реализации целевого национального проекта со всех видов бюджета предусмотрено более миллиарда рублей. Масштабные ремонтные работы в степной столице уже ведутся.Так, в этом году на улучшение дорожной городской инфраструктуры из федеральной и республиканской казны в этом году запланировано 489 миллионов. Новые асфальтированные трассы появятся на улицах – Эсамбаева, Пюрбеева, Хрущева, Ленина, Сухэ-Батора и восточный въезд со стороны Астраханского поста до главной столичной магистрали. Всего будет отремонтировано 17 участков. На них полностью заменят бордюрный камень, установят новые фонари, светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки и автобусные остановки.Что касается дорог республиканского значения, то реконструкция будет проведена на 10 участках. Масштабный ремонт коснется 15 населенных пунктов. На эти цели выделены 528 миллионов.



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