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Вчера, 12:47

В Калмыкии пройдет Межрегиональный фестиваль казачьей культуры


Калмыкия станет центром Межрегионального фестиваля казачьей культуры с 15 по 17 августа. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального Агентства по делам национальностей. Об этом сегодня рассказал на брифинге министр культуры республики Хонгор Эльбиков.

В программе: концерты, спортивные состязания, а также круглый стол. Открытие состоится в селе Троицком. А главное действо – театрализованное представление пройдет в Элисте на Пагоде 7 дней.



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