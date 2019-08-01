В Калмыкии пройдет Межрегиональный фестиваль казачьей культуры

Калмыкия станет центром Межрегионального фестиваля казачьей культуры с 15 по 17 августа. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального Агентства по делам национальностей. Об этом сегодня рассказал на брифинге министр культуры республики Хонгор Эльбиков.



В программе: концерты, спортивные состязания, а также круглый стол. Открытие состоится в селе Троицком. А главное действо – театрализованное представление пройдет в Элисте на Пагоде 7 дней. Калмыкия станет центром Межрегионального фестиваля казачьей культуры с 15 по 17 августа. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального Агентства по делам национальностей. Об этом сегодня рассказал на брифинге министр культуры республики Хонгор Эльбиков.В программе: концерты, спортивные состязания, а также круглый стол. Открытие состоится в селе Троицком. А главное действо – театрализованное представление пройдет в Элисте на Пагоде 7 дней.



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