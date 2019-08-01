«Родничок» закрывает смены

Сегодня завершается последняя в этом году смена в детском лагере «Родничок» в Кетченеровском районе. Этот поток посвятили экологии. Ребята знакомились с флорой и фауной степного региона, создавали свои проекты на эту тематику. Школьники признаются, что в таком живописном месте легко было разрабатывать планы.



Детский лагерь «Родничок» в Кетченеровском районе находится в живописном месте в окружении деревьев. Для детей созданы все условия не только для проживания, но и для отдыха. Нынешняя смена – экологическая, называется «Зеленый островок».



Гордость лагеря – новый бассейн диаметром 8 метров и глубиной более одного метра. Здесь установили фильтр для очистки воды. Оборудовали его в этом году на средства министерства образования и науки региона и районной администрации.



Также при поддержке регионального ведомства произведен ремонт кровли, установлены веранды у каждого домика, рассказывает начальник лагеря Александр Обшиев. Всего же в этом году здесь отдохнуло более двухсот сорока ребят со всей республики. В первую очередь, это дети из многодетных семей.

Некоторые проводят каникулы в этом лагере не первый год. Им легкче сравнивать, как было и как стало. Программа пребывания вовлекает в занятия с первого дня. Для ребят работают кружки, проводятся мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. А самое главное, как отмечают вожатые, школьники самостоятельно разрабатывают проекты на экологическую тематику.



Особое внимание уделяется питанию. Повара стараются разнообразить меню. Ассортимент меняется каждый день. Наша съемочная группа застала ребят за обедом. На первое борщ, на второе - плов плюс салат из свежих огурцов и помидоров.



А уже на этих кадрах видно, как дети со слезами на глазах прощаются с лагерем. Здесь они получили море положительных эмоций, заряд бодрости и обрели новых друзей. Сегодня завершается последняя в этом году смена в детском лагере «Родничок» в Кетченеровском районе. Этот поток посвятили экологии. Ребята знакомились с флорой и фауной степного региона, создавали свои проекты на эту тематику. Школьники признаются, что в таком живописном месте легко было разрабатывать планы.Детский лагерь «Родничок» в Кетченеровском районе находится в живописном месте в окружении деревьев. Для детей созданы все условия не только для проживания, но и для отдыха. Нынешняя смена – экологическая, называется «Зеленый островок».Гордость лагеря – новый бассейн диаметром 8 метров и глубиной более одного метра. Здесь установили фильтр для очистки воды. Оборудовали его в этом году на средства министерства образования и науки региона и районной администрации.Также при поддержке регионального ведомства произведен ремонт кровли, установлены веранды у каждого домика, рассказывает начальник лагеря Александр Обшиев. Всего же в этом году здесь отдохнуло более двухсот сорока ребят со всей республики. В первую очередь, это дети из многодетных семей.Некоторые проводят каникулы в этом лагере не первый год. Им легкче сравнивать, как было и как стало. Программа пребывания вовлекает в занятия с первого дня. Для ребят работают кружки, проводятся мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. А самое главное, как отмечают вожатые, школьники самостоятельно разрабатывают проекты на экологическую тематику.Особое внимание уделяется питанию. Повара стараются разнообразить меню. Ассортимент меняется каждый день. Наша съемочная группа застала ребят за обедом. На первое борщ, на второе - плов плюс салат из свежих огурцов и помидоров.А уже на этих кадрах видно, как дети со слезами на глазах прощаются с лагерем. Здесь они получили море положительных эмоций, заряд бодрости и обрели новых друзей.



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