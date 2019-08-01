Сегодня станут известны получатели грантов фермерам

В Минсельхозе республики сегодня станут известны получатели грантов. Конкурсная комиссия завершает рассмотрение заявок по распределению грантовых средств начинающим фермерам. Кроме того, субсидии выделят и на развитие семейного животноводческого дела.



Оценка заявок проходит по бальной системе по 10 пунктам. Так, к примеру, строительство откормочной площадки – 15 баллов. Мясное и молочное скотоводство – 10 баллов, овцеводство и козоводство – 8 баллов.



Всего к рассмотрению было допущено 144 заявки от начинающих фермеров. И 22 заявки от тех, кто занимается семейным животноводческим делом. Максимальная сумма гранта для них – 3 млн рублей. Для начинающих фермеров – 1,5 млн. Сегодня к концу дня будет сформирован рейтинг получателей грантов. В Минсельхозе республики сегодня станут известны получатели грантов. Конкурсная комиссия завершает рассмотрение заявок по распределению грантовых средств начинающим фермерам. Кроме того, субсидии выделят и на развитие семейного животноводческого дела.Оценка заявок проходит по бальной системе по 10 пунктам. Так, к примеру, строительство откормочной площадки – 15 баллов. Мясное и молочное скотоводство – 10 баллов, овцеводство и козоводство – 8 баллов.Всего к рассмотрению было допущено 144 заявки от начинающих фермеров. И 22 заявки от тех, кто занимается семейным животноводческим делом. Максимальная сумма гранта для них – 3 млн рублей. Для начинающих фермеров – 1,5 млн. Сегодня к концу дня будет сформирован рейтинг получателей грантов.



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