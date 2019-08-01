ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:41

По улице Горького снова пробки


Вопрос с участком проезжей части по улице Горького вблизи нашей телерадиокомпании вновь в центре внимания. Здесь скапливается ежедневно огромное количество машин. О том, что это во многом становится причиной пробок на дорогах, говорят водители.

На днях здесь произошло ДТП из-за того, что водитель просто-напросто не смог проехать. К счастью, обошлось без жертв. Этот участок дороги давно требует внимания властей города и ГИБДД. Зачастую съемочная группа «Вестей» даже не может выехать на съемки. Несмотря на то, что здесь установлен знак «Остановка запрещена», водители игнорируют правила дорожного движения. Некоторые оставляют свои авто прямо на проезжей части. А это создает серьезное препятствие для спецтранспорта. Экстренные службы не имеют доступа к месту возможного происшествия. Пожарные, медики зачастую просто не могут проехать на территорию рынка. Перекрывается подъезд к нему, где очень высокая пожарная нагрузка.



Другие новости по теме:

  • В Элисте проведен рейд безопасности дорожного движения
  • Сотрудники ГИБДД провели рейд
  • На пересечении улиц Горького и Пушкина столкнулись три автомобиля
  • Многолетняя проблема несанкционированных стоянок по улице Горького
  • Городские власти Элисты непоследовательны
  • С 1 июля вступают в силу поправки в правила дорожного движения
  • Городские власти взялись за Центральный рынок Элисты
  • Центральный рынок Элисты требует внимания к безопасности
  • В Элисте переделывают кривую разметку
  • Из-за припаркованных машин спасатели не смогли подъехать к горевшему дому

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34