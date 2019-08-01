По улице Горького снова пробки

Вопрос с участком проезжей части по улице Горького вблизи нашей телерадиокомпании вновь в центре внимания. Здесь скапливается ежедневно огромное количество машин. О том, что это во многом становится причиной пробок на дорогах, говорят водители.



На днях здесь произошло ДТП из-за того, что водитель просто-напросто не смог проехать. К счастью, обошлось без жертв. Этот участок дороги давно требует внимания властей города и ГИБДД. Зачастую съемочная группа «Вестей» даже не может выехать на съемки. Несмотря на то, что здесь установлен знак «Остановка запрещена», водители игнорируют правила дорожного движения. Некоторые оставляют свои авто прямо на проезжей части. А это создает серьезное препятствие для спецтранспорта. Экстренные службы не имеют доступа к месту возможного происшествия. Пожарные, медики зачастую просто не могут проехать на территорию рынка. Перекрывается подъезд к нему, где очень высокая пожарная нагрузка. Вопрос с участком проезжей части по улице Горького вблизи нашей телерадиокомпании вновь в центре внимания. Здесь скапливается ежедневно огромное количество машин. О том, что это во многом становится причиной пробок на дорогах, говорят водители.На днях здесь произошло ДТП из-за того, что водитель просто-напросто не смог проехать. К счастью, обошлось без жертв. Этот участок дороги давно требует внимания властей города и ГИБДД. Зачастую съемочная группа «Вестей» даже не может выехать на съемки. Несмотря на то, что здесь установлен знак «Остановка запрещена», водители игнорируют правила дорожного движения. Некоторые оставляют свои авто прямо на проезжей части. А это создает серьезное препятствие для спецтранспорта. Экстренные службы не имеют доступа к месту возможного происшествия. Пожарные, медики зачастую просто не могут проехать на территорию рынка. Перекрывается подъезд к нему, где очень высокая пожарная нагрузка.



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