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Вчера, 12:39

Элиста в числе лидеров по количеству ДТП


Элиста в числе лидеров среди городов ЮФО по количеству ДТП. Об этом говорили сегодня на еженедельном совещании в администрации степной столицы. Только за прошедшую неделю произошло 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, среди них один подросток.

Так, накануне в результате касательного наезда по улице Сухэ-Батора в медучреждение с телесными повреждениями была доставлена 16-ти летняя девушка.

Увеличилось в черте города и количество возгораний. Так, огнем уничтожены две хозяйственные постройки по улице Гоголя общей площадью 24 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина и виновное лицо устанавливаются.

Также пожарно-спасательный гарнизон выезжал к резервуару чистой воды. По предварительным данным, причиной ЧП здесь стал непотушенный окурок. Кроме того, на заседании шла речь и проверке общеобразовательных учреждений на предмет пожарной безопасности. В результате сигнализация не сработала в 15 из 18 объектов.



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