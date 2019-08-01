Элиста в числе лидеров по количеству ДТП

Элиста в числе лидеров среди городов ЮФО по количеству ДТП. Об этом говорили сегодня на еженедельном совещании в администрации степной столицы. Только за прошедшую неделю произошло 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, среди них один подросток.



Так, накануне в результате касательного наезда по улице Сухэ-Батора в медучреждение с телесными повреждениями была доставлена 16-ти летняя девушка.



Увеличилось в черте города и количество возгораний. Так, огнем уничтожены две хозяйственные постройки по улице Гоголя общей площадью 24 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина и виновное лицо устанавливаются.



Также пожарно-спасательный гарнизон выезжал к резервуару чистой воды. По предварительным данным, причиной ЧП здесь стал непотушенный окурок. Кроме того, на заседании шла речь и проверке общеобразовательных учреждений на предмет пожарной безопасности. В результате сигнализация не сработала в 15 из 18 объектов. Элиста в числе лидеров среди городов ЮФО по количеству ДТП. Об этом говорили сегодня на еженедельном совещании в администрации степной столицы. Только за прошедшую неделю произошло 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, среди них один подросток.Так, накануне в результате касательного наезда по улице Сухэ-Батора в медучреждение с телесными повреждениями была доставлена 16-ти летняя девушка.Увеличилось в черте города и количество возгораний. Так, огнем уничтожены две хозяйственные постройки по улице Гоголя общей площадью 24 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина и виновное лицо устанавливаются.Также пожарно-спасательный гарнизон выезжал к резервуару чистой воды. По предварительным данным, причиной ЧП здесь стал непотушенный окурок. Кроме того, на заседании шла речь и проверке общеобразовательных учреждений на предмет пожарной безопасности. В результате сигнализация не сработала в 15 из 18 объектов.



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