В Городовиковском районе реконструируют разводящие водопроводные сети

В Городовиковском районе ведутся работы по реконструкции разводящих водопроводных сетей и сооружений. На реализацию проектов выделены средства из ресбюджета в рамках региональной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса». В трех населенных пунктах, в которых вопрос водообеспечения стоит особенно остро, уже дут к завершению работы по замене водонапорных конструкций.



В Пушкинском муниципальном образовании в селе Чапаевское централизованное водоснабжения работает с тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Тогда были построены скважины, по населенному пункту проведен водопровод. Пенсионерка Татьяна Темуркаева сетует: спустя пятьдесят четыре года из-за изношенности труб постоянно отключают воду. Порой, сутками приходиться сидеть без нее, из-за того, что на линиях с небольшой периодичностью происходят прорывы.



На сегодняшний день уже ведется ремонт – меняют водонапорные башни. Проектом предусмотрена реконструкция действующей скважины, установка трех водонапорных башен, емкостью пятнадцать кубических метров и прокладка водовода до села, общей протяженностью пятьсот метров. Завершены работы по монтажу опорных конструкций.



Все работы первого этапа должны быть завершены к концу сентября. Далее начнется реконструкция разводящих водопроводных сетей по селу Чапаевское протяженностью шесть с половиной километров. В районе по словам главы администрации Батыра Петрова, помимо в этом году реализуется еще два проекта по улучшению качества водоснабжения населения.



В будущем в муниципалитете запланирована поэтапная замена разводящих сетей в других сельских поселениях. Руководство района будет подавать заявки в различные федеральные и региональные программы, для того чтобы своевременно обеспечить население водой. В Городовиковском районе ведутся работы по реконструкции разводящих водопроводных сетей и сооружений. На реализацию проектов выделены средства из ресбюджета в рамках региональной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса». В трех населенных пунктах, в которых вопрос водообеспечения стоит особенно остро, уже дут к завершению работы по замене водонапорных конструкций.В Пушкинском муниципальном образовании в селе Чапаевское централизованное водоснабжения работает с тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Тогда были построены скважины, по населенному пункту проведен водопровод. Пенсионерка Татьяна Темуркаева сетует: спустя пятьдесят четыре года из-за изношенности труб постоянно отключают воду. Порой, сутками приходиться сидеть без нее, из-за того, что на линиях с небольшой периодичностью происходят прорывы.На сегодняшний день уже ведется ремонт – меняют водонапорные башни. Проектом предусмотрена реконструкция действующей скважины, установка трех водонапорных башен, емкостью пятнадцать кубических метров и прокладка водовода до села, общей протяженностью пятьсот метров. Завершены работы по монтажу опорных конструкций.Все работы первого этапа должны быть завершены к концу сентября. Далее начнется реконструкция разводящих водопроводных сетей по селу Чапаевское протяженностью шесть с половиной километров. В районе по словам главы администрации Батыра Петрова, помимо в этом году реализуется еще два проекта по улучшению качества водоснабжения населения.В будущем в муниципалитете запланирована поэтапная замена разводящих сетей в других сельских поселениях. Руководство района будет подавать заявки в различные федеральные и региональные программы, для того чтобы своевременно обеспечить население водой.



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