Требуется дополнительное финансирование проекта «Чистая вода»

В эти минуты федеральный министр вместе с коллегами находится на территории степной столицы. В центре внимания – русло реки Элистинка.



Чуть ранее Дмитрий Кобылкин вместе с руководителем региона осмотрел водозабор «Верхний Яшкуль», Троицкое месторождение подземных вод. Износ сооружений составляет 90 процентов, необходима реконструкция артезианских скважин, замена насосоного и электротехнического оборудования. На полную реконстуркцию водопроводных сетей требуется 2 миллиарда 300 миллионов рублей.



В рамках нацпроекта экология степной региона реализует федеральный проект «Чистая вода» более чем на 600 миллионов рублей, но этого недостаточно. Федеральный министр подтвердил, что ситуация не из простых. Проектно-сметная документация устарела. Требуется дополнительное финансирование. Об этом и пойдет речь на плеанрном заседании. Мы следим за развитием событий. В эти минуты федеральный министр вместе с коллегами находится на территории степной столицы. В центре внимания – русло реки Элистинка.Чуть ранее Дмитрий Кобылкин вместе с руководителем региона осмотрел водозабор «Верхний Яшкуль», Троицкое месторождение подземных вод. Износ сооружений составляет 90 процентов, необходима реконструкция артезианских скважин, замена насосоного и электротехнического оборудования. На полную реконстуркцию водопроводных сетей требуется 2 миллиарда 300 миллионов рублей.В рамках нацпроекта экология степной региона реализует федеральный проект «Чистая вода» более чем на 600 миллионов рублей, но этого недостаточно. Федеральный министр подтвердил, что ситуация не из простых. Проектно-сметная документация устарела. Требуется дополнительное финансирование. Об этом и пойдет речь на плеанрном заседании. Мы следим за развитием событий.



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