ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:57

Требуется дополнительное финансирование проекта «Чистая вода»


В эти минуты федеральный министр вместе с коллегами находится на территории степной столицы. В центре внимания – русло реки Элистинка.

Чуть ранее Дмитрий Кобылкин вместе с руководителем региона осмотрел водозабор «Верхний Яшкуль», Троицкое месторождение подземных вод. Износ сооружений составляет 90 процентов, необходима реконструкция артезианских скважин, замена насосоного и электротехнического оборудования. На полную реконстуркцию водопроводных сетей требуется 2 миллиарда 300 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта экология степной региона реализует федеральный проект «Чистая вода» более чем на 600 миллионов рублей, но этого недостаточно. Федеральный министр подтвердил, что ситуация не из простых. Проектно-сметная документация устарела. Требуется дополнительное финансирование. Об этом и пойдет речь на плеанрном заседании. Мы следим за развитием событий.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкию с рабочим визитом прибыли представители федеральных ведомств
  • В Калмыкии будет создана рабочая группа по вопросу водообеспечения
  • В Лагани начались работы по реконструкции водопровода
  • В Лаганском районе прокуратура пресекла нарушения законодательства о закупках
  • В Калмыкию прибыл заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
  • Подписано дополнительное соглашение с компанией "Лукойл"
  • Левокумская вода поступит в дома Ики-Бурульцев
  • К концу года в Элисту придет чистая питьевая вода
  • В Калмыкии успешно реализуется программа "Устойчивое развитие сельских территорий"
  • Правительство выделит дополнительные 4 миллиарда на восстановление Крымска

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34