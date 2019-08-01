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Сегодня, 15:55

Объявлена дата открытия статуи Будды Майтрейи


Объявлена дата открытия статуи Будды Майтрейи на территории монастырского комплекса в Лагани. Ее озвучил Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Торжественная церемония состоится 22 сентября.

Напомним, священный объект строится на народные пожертвования. Высота сооружения более 15 метров, вес – свыше 30 тонн. Внутри, по традиции, будут находиться священные субстанции, мантры, сакральные буддийские тексты.

Как говорят священнослужители, чем больше размером статуя Будды, тем больше заслуг получают люди, внесшие свою лепту в ее создание. Майтрейя покровительствует местности, проживающим здесь людям и всем живым существам, защищает их от злых духов, стихийных бедствий.



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