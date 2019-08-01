Калмыкия получит на развитие социальной инфраструктуры 350 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство, капитальный ремонт объектов, а также закупку оборудования. Часть этих средств, более 17 миллионов рублей направлено на реконструкцию здания детской юношеской спортивной школы поселка Кетченеры из резервного фонда Администрации президента страны. Какие работы запланированы на объекте?



Уже определено место для возведения нового борцовского зала. Он будет плавно переходить из основного здания. Размер помещения 14 на 18 метров. Проектно-сметная документация готова, к ремонтным работам планируют приступить уже в этом месяце. На этих кадрах – будущий фасад здания. Яркие краски гармонично впишутся в облик поселка.



В планах заменить отопление, электричество, установить душевые кабины и теплые туалеты. Масштабную реконструкцию здесь ждут с нетерпением. Раньше ремонтные работы проводили собственными силами и с поддержкой местных властей. Сейчас на выделенные пятьсот тысяч рублей уже установили пожарную сигнализацию «стрелец мониторинг», раздевалки для мальчиков и девочек, также частично завершили внутренние работы. Как рассказал директор ДЮСШ Виталий СклЯров, федеральная поддержка - большое подспорье.



Как отметили в сельской администрации, в рамках национального проекта «Образование» в поселке Кегульта начнется строительство нового детского сада на 30 мест. Сдача в эксплуатацию намечена на следующий год. А в эти дни строители продолжают возведение еще одного важного объекта – дома культуры в поселке Шатта по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».



Все эти объекты не только разнообразят досуг местных жителей, но и обеспечат работой несколько десятков человек, а также решат проблемы с трудоустройством молодых родителей. Не говоря уже о том, что обновленная ДЮСШ, возможно, станет кузницей чемпионов, а дом культуры откроет новые имена.

Калмыкия получит на развитие социальной инфраструктуры 350 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство, капитальный ремонт объектов, а также закупку оборудования. Часть этих средств, более 17 миллионов рублей направлено на реконструкцию здания детской юношеской спортивной школы поселка Кетченеры из резервного фонда Администрации президента страны. Какие работы запланированы на объекте?Уже определено место для возведения нового борцовского зала. Он будет плавно переходить из основного здания. Размер помещения 14 на 18 метров. Проектно-сметная документация готова, к ремонтным работам планируют приступить уже в этом месяце. На этих кадрах – будущий фасад здания. Яркие краски гармонично впишутся в облик поселка.В планах заменить отопление, электричество, установить душевые кабины и теплые туалеты. Масштабную реконструкцию здесь ждут с нетерпением. Раньше ремонтные работы проводили собственными силами и с поддержкой местных властей. Сейчас на выделенные пятьсот тысяч рублей уже установили пожарную сигнализацию «стрелец мониторинг», раздевалки для мальчиков и девочек, также частично завершили внутренние работы. Как рассказал директор ДЮСШ Виталий СклЯров, федеральная поддержка - большое подспорье.Как отметили в сельской администрации, в рамках национального проекта «Образование» в поселке Кегульта начнется строительство нового детского сада на 30 мест. Сдача в эксплуатацию намечена на следующий год. А в эти дни строители продолжают возведение еще одного важного объекта – дома культуры в поселке Шатта по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».Все эти объекты не только разнообразят досуг местных жителей, но и обеспечат работой несколько десятков человек, а также решат проблемы с трудоустройством молодых родителей. Не говоря уже о том, что обновленная ДЮСШ, возможно, станет кузницей чемпионов, а дом культуры откроет новые имена.



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