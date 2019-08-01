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Сегодня, 15:43

Работы по благоустройству Аллеи у Дома Правительства переходят в активную фазу


Работы по благоустройству Аллеи у Дома Правительства переходят в активную фазу. Сейчас, в связи с необходимостью завоза строительных материалов, ограничен доступ на территорию вокруг фонтана «Мальчик и дракон».

Скоро будет произведен демонтаж парковых скамеек, урн для сбора мусора, санитарная обрезка, спил сухих деревьев. Кроме того, на время выполнения работ по благоустройству аллеи вазоны с самшитом будут перенесены.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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