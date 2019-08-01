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Сегодня, 15:41

В Городовиковске продолжается реализация формирования комфортной городской среды


В Городовиковске продолжается реализация второго этапа проекта «Формирование комфортной городской среды». К этому дню уже установлены лавочки, урны. Осенью посадят деревья и кустарники. В скором времени будет проведена установка сухого фонтана. Композиция «Лужайка лотосов», говорит глава городского муниципального образования Сергей Середа, по вечерам будет подсвечиваться разноцветными огнями. Средства на второй этап проекта - 4 миллиона 265 тысяч рублей из федерального и республиканского бюджетов, в том числе более миллиона трехсот тысяч – из местной казны.

Кроме того Городовиковск вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, и получил грант на 40 миллионов рублей. На эти средства будет благоустроена площадь имени Ленина. Согласно проекту, здесь будет установлена колокольня, пагода, музей–кибитка, в центре площади разместится городская башня с часами и фонтан. Работы по плану должны завершиться до конца 2020 года.



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