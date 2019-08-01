В Калмыкии продолжается подготовка к новому учебному году. Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения призывает жителей региона присоединиться к ежегодному благотворительному марафону «Здравствуй, школа!».



Как сообщили сегодня в отделении социальной помощи семье и детям, мероприятие проводится в рамках 8-й Всероссийской акции «Добровольцы – детям». В этом году главная цель – поддержать 37 первоклассников и других учащихся, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в многодетных семьях, и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция состоится 16 августа на территории Сити-Чесс. В Калмыкии продолжается подготовка к новому учебному году. Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения призывает жителей региона присоединиться к ежегодному благотворительному марафону «Здравствуй, школа!».Как сообщили сегодня в отделении социальной помощи семье и детям, мероприятие проводится в рамках 8-й Всероссийской акции «Добровольцы – детям». В этом году главная цель – поддержать 37 первоклассников и других учащихся, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в многодетных семьях, и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция состоится 16 августа на территории Сити-Чесс.



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