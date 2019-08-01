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Сегодня, 15:38

В Калмыкии снизился уровень преступности


В Калмыкии уровень преступности снизился на 4,6%. Такие данные приводит прокуратура республики за первое полугодие. Так, с января зарегистрировано 1480 преступлений. Это на 71 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную долю составляют кражи, грабежи, мошенничества, причинение вреда здоровью, угроза убийством, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Снизилось количество преступлений лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, более чем на 7%.

Наряду с сокращением количества нарушений в сфере незаконного оборота алкоголя, одновременно снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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