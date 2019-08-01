Паломники из Калмыкии посетили Оптину пустынь

37 калмыцких паломников совершили поездку в Оптину пустынь в Калужской области. В легендарном, одном из самых старых монастырей России покоятся мощи православных святых.



Группа верующих из степной республики приняла участие в Божественной литургии, побывала на могилах оптинских новомучеников и посетила монастырь Нерукотворного Спаса. Также в качестве добровольных помощников прихожане калмыцкой епархии помогали местным священникам во время службы. 37 калмыцких паломников совершили поездку в Оптину пустынь в Калужской области. В легендарном, одном из самых старых монастырей России покоятся мощи православных святых.Группа верующих из степной республики приняла участие в Божественной литургии, побывала на могилах оптинских новомучеников и посетила монастырь Нерукотворного Спаса. Также в качестве добровольных помощников прихожане калмыцкой епархии помогали местным священникам во время службы.



Смотреть полный выпуск новостей



