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Сегодня, 12:42

КалмГУ успешно завершил набор на бюджетные места


Студентами КалмГУ стали 718 человек. Это контрольные цифры, которые установило Минобр науки России. Так что главный вуз республики успешно завершил набор на бюджетные места по программам бакалавриата очной формы обучения. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции ректор Бадма Салаев.

Наибольшее число первокурсников из Элисты, Целинного, Яшкульского, Черноземельского. Также по-прежнему зарегистрирован большой поток среди тех, кто желает стать юристами, работать в сфере туризма, учителями истории и экономистами. Ну, а в настоящее время идут вступительные испытания на заочную форму обучения.



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