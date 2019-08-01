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Сегодня, 12:38

К столетнему юбилею Героя Советского Союза Лиджи Исмалиевича Манджиева


К столетнему юбилею Героя Советского Союза Лиджи Исмалиевича Манджиева готовится к выходу книга воспоминаний «Июнь 41-ого года». Она будет выпущена тиражом в 100 экземпляров. Помощь в издании оказала ГТРК «Калмыкия». Именно в стенах телецентра он трудился до последних своих дней. О непростой судьбе славного сына калмыцкого народа, общественного деятеля, человека, чей жизненный и военный путь – пример для всех поколений и о том, какие еще мероприятия будут проведены к этой важной дате, рассказывает наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева.

Разбирая архивные документы, нашли рукопись, где отец описывает первые месяцы войны, рассказывает Эдуард Манджиев, один из сыновей Героя Советского Союза. Началась она для Лиджи Исмалиевича, как и для всей страны, 22 июня 41 года. Он добровольцем стал бойцом Красной Армии в 38 году после окончания Астраханского рыбфака. Часть, где служил Манджиев, находилась на границе Западной Украины.

Лиджи Манджиев, Герой Советского Союза: В 3 часа ночи мы оторвались от берега, двигались к стороне, где были немцы. Рассвет застал на середине реки. Нас заметили немцы. Огонь был массированный, ранены были и убиты двое. Когда осталось 150-200 метров от берега, загорелся катер, понтон несло по течению в другую сторону. Я взял веревку и топор, доплыл до понтона, с помощью веревки затянул моториста на понтон. И всё это время приходилось нырять.

О первых месяцах фронтовой жизни Лиджи Исмалиевич писал находясь в больнице. Манеру и стиль написания полностью сохранили, говорит Эдуард. Всего ушло более года, чтобы распознать почерк и перевести часть материалов с калмыцкого языка.

По рассказам сына, о войне Лиджи Манджиев никогда не любил говорить, не смотрел фильмы на эту тематику. Даже в День Победы, когда он вместе с фронтовыми товарищами – Михаилом Сельгиковым и Батром Басанговым собирались за столом, говорил только о семейных делах. Но у каждого из них сохранилась память о погибших солдатах, их великом подвиге, мужестве, храбрости, героизме, безграничной самоотверженности во имя Родины и будущих поколений. Книга воспоминаний, надеются родственники, поможет молодому поколению сохранить эту память и передать своим детям и внукам.

Эдуард Манджиев – сын: Как война началась, он честно, правдиво описывает обо всем: о героизме наших солдат, о панике, об отступлении, как он блуждал по лесу несколько недель. Дальше, где он воевал, под Киевом, Москвой и Сталинградом об этом написать не успел.

Лиджи Манджиев вписал славную страницу в историю телевидения. Единственным телецентром, который возглавлял Герой Советского Союза за всю историю страны – был и остается калмыцкий. Он стал его руководителем после того, как получил высшее образование. Эта была его мечта.

Лиджи Исмалиевич активно добивался оснащения телецентра новым современным оборудованием. В этих стенах трудился до последних лет жизни. В день рождения Героя Советского Союза, общественного деятеля, ветерана телевидения Лиджи Манджиева состоится торжественное открытие мемориальной доски на стене дома, где он жил. А на Аллее Героев будет проведена акция памяти.




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