В памяти навсегда

11 лет прошло с трагических событий, произошедших в Южной Осетии. Тогда в ночь на восьмое августа столица Южной Осетии была подвергнута массированному артобстрелу со стороны Грузии. А уже днем президент России объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта.



В регион были ведены российские миротворческие войска. В их рядах был и наш земляк пулеметчик Василий Монтаев, служивший по контракту. Его 42-ю дивизию перебросили из Чечни в Южную Осетию для защиты местного населения.



Василий участвовал в боях под Цхинвалом и при освобождении населенного пункта Аргвицы - это западнее от южноосетинской столицы. В ночь на 10 августа мотострелковый полк, где служил уроженец Приютненского района, попал под обстрел. В этом бою рядовой Монтаев получил смертельное ранение. Указом Президента России он был посмертно награжден Орденом Мужества. 11 лет прошло с трагических событий, произошедших в Южной Осетии. Тогда в ночь на восьмое августа столица Южной Осетии была подвергнута массированному артобстрелу со стороны Грузии. А уже днем президент России объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта.В регион были ведены российские миротворческие войска. В их рядах был и наш земляк пулеметчик Василий Монтаев, служивший по контракту. Его 42-ю дивизию перебросили из Чечни в Южную Осетию для защиты местного населения.Василий участвовал в боях под Цхинвалом и при освобождении населенного пункта Аргвицы - это западнее от южноосетинской столицы. В ночь на 10 августа мотострелковый полк, где служил уроженец Приютненского района, попал под обстрел. В этом бою рядовой Монтаев получил смертельное ранение. Указом Президента России он был посмертно награжден Орденом Мужества.



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