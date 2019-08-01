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Сегодня, 12:35

В памяти навсегда


11 лет прошло с трагических событий, произошедших в Южной Осетии. Тогда в ночь на восьмое августа столица Южной Осетии была подвергнута массированному артобстрелу со стороны Грузии. А уже днем президент России объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта.

В регион были ведены российские миротворческие войска. В их рядах был и наш земляк пулеметчик Василий Монтаев, служивший по контракту. Его 42-ю дивизию перебросили из Чечни в Южную Осетию для защиты местного населения.

Василий участвовал в боях под Цхинвалом и при освобождении населенного пункта Аргвицы - это западнее от южноосетинской столицы. В ночь на 10 августа мотострелковый полк, где служил уроженец Приютненского района, попал под обстрел. В этом бою рядовой Монтаев получил смертельное ранение. Указом Президента России он был посмертно награжден Орденом Мужества.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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