Бату Хасиков подписал указ о создании совета по защите многодетных семей

Руководитель Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о создании совета при главе республики, призванном защитить многодетные семьи. Иными словами члены нового органа будут следить за тем, чтобы права этой социальной категории были реализованы в срок и без нареканий.



Среди функций Совета, которые обозначены в официальном документе: подготовка предложений по созданию системы межведомственного взаимодействия при разрешении основных проблем жизнедеятельности многодетных, оказание содействия в решении вопросов социальной политики, направленной на защиту детей из таких семей.



В состав вошли временно исполняющий обязанности главы региона, председатель правительства, министры, представители образовательных учреждений, многодетные мамы и папы. Руководитель Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о создании совета при главе республики, призванном защитить многодетные семьи. Иными словами члены нового органа будут следить за тем, чтобы права этой социальной категории были реализованы в срок и без нареканий.Среди функций Совета, которые обозначены в официальном документе: подготовка предложений по созданию системы межведомственного взаимодействия при разрешении основных проблем жизнедеятельности многодетных, оказание содействия в решении вопросов социальной политики, направленной на защиту детей из таких семей.В состав вошли временно исполняющий обязанности главы региона, председатель правительства, министры, представители образовательных учреждений, многодетные мамы и папы.



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