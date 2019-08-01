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Сегодня, 12:31

В Калмыкии планируется отремонтировать более 500 километров региональных трасс


В Калмыкии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2025 году планируется отремонтировать более 500 километров региональных трасс. Кроме того, параллельно реконструируются магистрали муниципального значения. Так, в Городовиковском районе работы ведутся сразу по двум направлениям.

На сегодняшний день в республике ремонт региональных дорог ведется сразу по нескольким направлениям. Так, на трассе Городовиковск - Сальск в рамках госпрограммы будет приведено в порядок более трех километров, на сумму свыше тридцати семи миллионов рублей. По данным подрядной организации, работы были начаты согласно контракту в июне. Завершатся они по плану в двадцатых числах августа. Помимо реконструкции основной магистрали, также будут приведены в нормативное состояние и прилегающие к дороге территории.

Помимо региональных в Городовиковском районе ведется ремонт и муниципальных дорог. Как поясняет глава администрации Батыр Петров, в этом году дорожный фонд составил восемнадцать миллионов рублей, из которых десять миллионов это субсидии из республиканского бюджета. За последние два года в Городовиковске были приведены в нормативное состояние шесть улиц. Три из них обеспечены твердым асфальтным покрытием, остальные - щебеночным.

Поэтапно в районе будут приведены в порядок дороги не только в райцентре, но и в других населенных пунктах. За счёт средств муниципального дорожного фонда в текущем году будет проведен ямочный ремонт в границах сельских муниципальных образований, и установлены дорожные знаки.




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