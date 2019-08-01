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Сегодня, 12:29

Сотрудники налоговой инспекции признаны виновными в совершении коррупционных преступлений


Бывшие начальник и старший налоговый инспектор межрайонной инспекции №2 по Калмыкии признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили сегодня в следственном комитете, выяснилось, что 30 августа 2017 года старший государственный налоговый инспектор по раннее достигнутой договоренности, выступил посредником в получении начальником инспекции взятки.

Для этого он встретился с налогоплательщиком на автостоянке во дворе одного из домов в Элисте, и получил 480 тысяч рублей для дальнейшей передачи своему руководителю в качестве взятки в обмен на то, что налоговая проверка в отношении взяткодателя проводиться не будет.



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