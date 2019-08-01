Дальнейшее сотрудничество Калмыкии и Каспийского трубопроводного консорциума обсудили сегодня в ходе личной встречи руководитель республики Бату Хасиков и генеральный директор компании Николай Горбань. А чуть ранее они в торжественной обстановке передали ключи от 11 новых автобусов марки Паз для транспортного обслуживания населения Элисты. Это подарок КТК-Р горожанам. Номера маршрутов уже определены: 19, 20, 10, 7, 85, 11, 12, 1, 15. Два ПАЗика, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения, планируют пустить по маршрутам №6 и 17. Они охватывают районы, где по статистике проживает наибольшее число граждан с ограниченными возможностями здоровья.



Городской автопарк пополнился. Новые автобусы для обслуживания населения Элисты соответствуют всем современным требованиям. Путь следования охватит все основные направления, то есть теперь можно будет из отдаленных районов города добраться до центральных улиц. Хотя транспорта пока недостаточно, чтобы обеспечить полностью потребности жителей степной столицы.



Эта проблема может решиться благодаря дальнейшему сотрудничеству с консорциумом, у которого в планах - пополнение городского автопарка еще одной партией автобусов. Компания уделяет особое внимание реализации программы по поддержке маломобильных групп населения. Два транспортных средства оборудованы платформой для посадки инвалидов-колясочников. Это 17-й и 6-ой маршруты. По словам Ольги Мукобиновой, раньше она вынуждена была использовать только такси. Теперь появилась возможность ездить на общественном транспорте. Это и экономично, и удобно, говорит девушка. В салоне больше пространства.



Трубопроводный консорциум постоянно оказывает активную финансовую помощь в сферах здравоохранения, культуры и спорта. Все проекты компании на территории региона ведутся согласно намеченному графику. Что касается эксплуатации объектов КТК и магистральных нефтепроводов, то появятся дополнительные рабочие места и подрядные организации, которые будут вносить серьезные налоговые отчисления в бюджет республики. Всего за период сотрудничества компанией инвестировано более восьмисот миллионов рублей.



По словам Бату Хасикова, очевидно, что все вложения компании идут на пользу жителям республики. К примеру, автобусы, которые выйдут на регулярные рейсы по улицам Элисты обеспечат высокую транспортную доступность для горожан, а также повысят безопасность и комфорт.



Как было отмечено, республику ждут новые добрые дела от трубопроводного консорциума.

Дальнейшее сотрудничество Калмыкии и Каспийского трубопроводного консорциума обсудили сегодня в ходе личной встречи руководитель республики Бату Хасиков и генеральный директор компании Николай Горбань. А чуть ранее они в торжественной обстановке передали ключи от 11 новых автобусов марки Паз для транспортного обслуживания населения Элисты. Это подарок КТК-Р горожанам. Номера маршрутов уже определены: 19, 20, 10, 7, 85, 11, 12, 1, 15. Два ПАЗика, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения, планируют пустить по маршрутам №6 и 17. Они охватывают районы, где по статистике проживает наибольшее число граждан с ограниченными возможностями здоровья.Городской автопарк пополнился. Новые автобусы для обслуживания населения Элисты соответствуют всем современным требованиям. Путь следования охватит все основные направления, то есть теперь можно будет из отдаленных районов города добраться до центральных улиц. Хотя транспорта пока недостаточно, чтобы обеспечить полностью потребности жителей степной столицы.Эта проблема может решиться благодаря дальнейшему сотрудничеству с консорциумом, у которого в планах - пополнение городского автопарка еще одной партией автобусов. Компания уделяет особое внимание реализации программы по поддержке маломобильных групп населения. Два транспортных средства оборудованы платформой для посадки инвалидов-колясочников. Это 17-й и 6-ой маршруты. По словам Ольги Мукобиновой, раньше она вынуждена была использовать только такси. Теперь появилась возможность ездить на общественном транспорте. Это и экономично, и удобно, говорит девушка. В салоне больше пространства.Трубопроводный консорциум постоянно оказывает активную финансовую помощь в сферах здравоохранения, культуры и спорта. Все проекты компании на территории региона ведутся согласно намеченному графику. Что касается эксплуатации объектов КТК и магистральных нефтепроводов, то появятся дополнительные рабочие места и подрядные организации, которые будут вносить серьезные налоговые отчисления в бюджет республики. Всего за период сотрудничества компанией инвестировано более восьмисот миллионов рублей.По словам Бату Хасикова, очевидно, что все вложения компании идут на пользу жителям республики. К примеру, автобусы, которые выйдут на регулярные рейсы по улицам Элисты обеспечат высокую транспортную доступность для горожан, а также повысят безопасность и комфорт.Как было отмечено, республику ждут новые добрые дела от трубопроводного консорциума.



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