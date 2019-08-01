Сегодня день собирания звезд

Календарь интересных праздников на 7 августа предлагает немало поводов для дружеской вечеринки. Ну, например, сегодня Европейский день холостяков. Или день возвращения долгов.



А еще 7 августа – день собирания звезд. Романтичное название имеет вполне земное происхождение. Именно в этот период происходит одно из самых красивых природных явлений – масштабный звездопад. Это связано с тем, что на последний месяц лета приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды. С детства все уверены, что желание, загаданное при виде падающей звезды, обязательно сбудется. Календарь интересных праздников на 7 августа предлагает немало поводов для дружеской вечеринки. Ну, например, сегодня Европейский день холостяков. Или день возвращения долгов.А еще 7 августа – день собирания звезд. Романтичное название имеет вполне земное происхождение. Именно в этот период происходит одно из самых красивых природных явлений – масштабный звездопад. Это связано с тем, что на последний месяц лета приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды. С детства все уверены, что желание, загаданное при виде падающей звезды, обязательно сбудется.



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