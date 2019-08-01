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Сегодня, 12:24

В Яшкульском районе продолжается реконструкция здания молитвенного дома


В Яшкульском районе продолжается реконструкция здания молитвенного дома святого благоверного князя Александра Невского. На днях там завершился монтаж кровли и купола колокольни. Работы ведутся по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского, которое пройдёт в 2021 году. Указ об этом был подписан еще пять лет назад президентом страны.

Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа».



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